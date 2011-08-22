2012-01-28 14:40 Польские автолюбители протестуют против повышения цен на бензин

Далее >> 2012-01-28 10:57 В Польше проходит массовая акция протеста автомобилистов

Далее >> 2012-01-09 22:46 В Нигерии 10-тысячный митинг против повышения цен на бензин закончился стычками с полицией

Далее >> 2012-01-03 Нигерийцы бастовали против повышения цен на топливо

Далее >> 2011-11-19 В Твери прошла акция против высоких цен на топливо

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