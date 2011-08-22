Проект «Стоп бензин». Смотрим фото Стоп-бензин. Анализируем цены на бензин. Сравниваем автошколы для обучения и АЗС для заправки.
|
Новости
|
|
Акции
|
|
Повышение цен
|
|
Понижение цен
|
|
Автошколы
|
УО «Узденский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Беларусь, Узда, п/о Первомайск
|
УПЧУП «Ивацевичская автомобильная школа» ДОСААФ
Беларусь, Ивацевичи, ул. Свердлова, 5
|
ООО «Формула ксорости»
Беларусь, Минск, ул. Кульман, 2
|
«Деречинский межшкольный учебно-производственный комбина т» Отдела образования Зельвенского райисполкома
Беларусь, Зельва, пос. Деречин
|
ЧУО «Брестский учебный комбинат подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров «Большая Медведица»
Беларусь, Брест, ул. Героев Обороны Брестской крепости, 7
|
Галерея
|
Акция "Стоп бензин"
2011-08-22
Фото: Аркадий Соболев
|
Хроника изменения цен на топливо
1999-10-01
Февраль 2009 г.
|
Ситуация с ДТ на заправках Беларуси
2012-02-01
|
Ижевск - "Даешь снижение цен на бензин на 30%"
2011-06-09
|
Ситуация на АЗС перед повышение топлива. Репортаж от Auto.Onliner.by
2011-12-02