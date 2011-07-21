Проект «Стоп бензин». Смотрим фото Стоп-бензин. Анализируем цены на бензин. Сравниваем автошколы для обучения и АЗС для заправки.
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Новости
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Акции
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Повышение цен
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Понижение цен
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Автошколы
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УПУП «Бобруйская автомобильная школа» ОО БОАМЛ
Беларусь, Бобруйск, ул. Интернациональная, 46в
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ООО «ЦАУК»
Беларусь, Минск, ул. Серова, 2а
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«Хойникская районная организационная структура ДОСААФ»
Беларусь, Хойники, ул. Советская, 75
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ЧУП «Республиканский спортивно-технический комплекс ДОСААФ»
Беларусь, Минский р-н, пос. Боровая, стадион «Заря» (Уручье-6)
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Автошкола «БНТУ»
Беларусь, Минск, ул. Коласа, 12, офис 515
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Галерея
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Акция "Стоп-бензин" в Минске
2011-07-21
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Акция в Твери
2011-11-19
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Примеры агитации
2011-07-09
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Акция "Стоп бензин"
2011-08-22
Фото: Аркадий Соболев
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Акция в Краснодаре
2011-07-01