Проект «Стоп бензин». Смотрим фото Стоп-бензин. Анализируем цены на бензин. Сравниваем автошколы для обучения и АЗС для заправки.
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Новости
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Акции
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Повышение цен
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Понижение цен
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Автошколы
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УПЧУП «Пинская автомобильная школа» ДОСААФ
Беларусь, Пинск, ул. Рокоссовского, 17
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ГУО «Жодинский профессиональный лицей»
Беларусь, Жодино, ул. Лебедевского, 20
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ЧУО «Брестский учебный комбинат подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров «Большая Медведица»
Беларусь, Брест, ул. Героев Обороны Брестской крепости, 7
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Филиал ЧУПУП «Витебская областная АШ» ОО БОАМЛ
Беларусь, Полоцк, ул. Ф.Скорины, 14
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«Логойская районная организационная структура ДОСААФ»
Беларусь, Логойск, ул. Колхозная, 30
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Галерея
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Акция "Стоп-бензин" в Минске
2011-07-21
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Примеры агитации
2011-07-09
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Акция "Стоп-бензин" в Минске
2011-07-21
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Хроника изменения цен на топливо
1999-10-01
Октябрь 2008 г.
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Акция в Ярославле
2011-07-23