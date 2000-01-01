Проект «Стоп бензин». Смотрим фото Стоп-бензин. Анализируем цены на бензин. Сравниваем автошколы для обучения и АЗС для заправки.
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Новости
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Акции
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Повышение цен
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Понижение цен
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Автошколы
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ГУО «Лельчицкий учебно-производственный комбинат»
Беларусь, Лельчицы, ул. Советская, 52
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УО «Дубровенский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства»
Беларусь, Дубровно, ул. Никандровой, 31а
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УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж»
Беларусь, Кировск, п.о. Жиличи
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УО «Гомельское государственное профессионально-техническое училище №144 машиностроения»
Беларусь, Гомель, ул. Коласа, 6
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«Остринский межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся» Отдела образования Щучинского райисполкома
Беларусь, Щучин, г.п. Острино
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Галерея
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Хроника изменения цен на топливо
2000-01-01
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Ижевск
2011-06-09
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Участники акции
2010-09-24
Дискуссия TUT: Почему дорожает бензин?
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Очереди на заправках
2011-03-02
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Очереди на заправках
2011-03-02