Проект «Стоп бензин». Смотрим фото Стоп-бензин. Анализируем цены на бензин. Сравниваем автошколы для обучения и АЗС для заправки.
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Новости
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Акции
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Повышение цен
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Понижение цен
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Автошколы
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«Червенская районная организационная структура ДОСААФ»
Беларусь, Червень, ул. Зеневича, 15
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УО Отдела образования Пинского горисполкома «Пинский межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся»
Беларусь, Пинск, ул. Граничная, 4
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УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Беларусь, Гродно, ул. Ожешко, 22
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«Оригинальная автошкола VOLKSWAGEN» («Атлант–М»)
Беларусь, Минск, ул. Шаранговича, 22
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УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Беларусь, Гродно, ул. Терешковой, 28
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Галерея
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Оренбург
2011-01-15
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Участники акции
2010-09-24
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Хроника изменения цен на топливо
1999-10-01
Октябрь 2008 г.
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Ситуация с ДТ на заправках Беларуси
2012-02-01
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Репортаж от информ агенства "Ридус"
2011-09-20