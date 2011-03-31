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Проект «Стоп бензин». Смотрим фото Стоп-бензин. Анализируем цены на бензин. Сравниваем автошколы для обучения и АЗС для заправки.

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2016-07-12

Семашко: роста цен на топливо с сентября не будет


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2016-07-12

С 1 сентября отменяются ограничения по вывозу автомобильного топлива из Беларуси


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2016-03-10

Украинцы массово переходят на автогаз


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2016-03-10

В Уфе пассажирский автотранспорт переходит на газомоторное топливо


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2016-03-10

Минторг: в январе-феврале цены снизились


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Акции

2012-01-28 14:40

Польские автолюбители протестуют против повышения цен на бензин


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2012-01-28 10:57

В Польше проходит массовая акция протеста автомобилистов


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2012-01-09 22:46

В Нигерии 10-тысячный митинг против повышения цен на бензин закончился стычками с полицией


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2012-01-03

Нигерийцы бастовали против повышения цен на топливо


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2011-11-19

В Твери прошла акция против высоких цен на топливо


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Повышение цен

2015-01-12 20:09

В Беларуси 13 января дорожает автомобильное топливо. Новые цены


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2014-10-09 12:39

Бензин снова подорожал в Приморье


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2014-10-08 22:22

Дефицит бензина фиксируют на АЗС Иркутска


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2014-08-19 14:18

В Беларуси 19 августа подорожало автомобильное топливо


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2014-02-24 12:23

Цены на бензин в России за прошедшую неделю выросли в среднем на 3-5 копеек за литр


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Понижение цен

2012-03-06 20:38

Бензин в Югре.


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2012-02-10 04:25

На Сахалине произошло снижение цен на топливо


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2012-02-09 10:24

В Приморье незначительно снизилась цена на бензин


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2012-02-09 10:22

В Казани снизились средние цены на бензин и дизельное топливо


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2012-02-02 04:18

В Иркутской области подешевел бензин


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ЧУО «Учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров «АвтоСтарт» г. Жабинка

Беларусь, Жабинка, ул. Короткина, 7

ЧТУП «Мартонс»

Беларусь, Гродно, ул. Богуцкого, 5

ООО «Вневедомственная охрана»

Беларусь, Минск, ул. Беломорская, 15, средняя школа

УО «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж»

Беларусь, Буда-Кошелево, ул. Лавриновича, 1

Ляховичская районная организационная структура ДОСААФ

Беларусь, Ляховичи, Комсомольская, 44

Автомобилисты — против подорожания топлива

2011-03-31

Акция в Краснодаре

2011-07-01

Акция в Твери

2011-11-19

Репортаж от информ агенства "Ридус"

2011-09-20

Акция в Ярославле

2011-07-23

 



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