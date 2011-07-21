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Проект «Стоп бензин». Смотрим фото Стоп-бензин. Анализируем цены на бензин. Сравниваем автошколы для обучения и АЗС для заправки.

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2016-07-12

Семашко: роста цен на топливо с сентября не будет


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2016-07-12

С 1 сентября отменяются ограничения по вывозу автомобильного топлива из Беларуси


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2016-03-10

Украинцы массово переходят на автогаз


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2016-03-10

В Уфе пассажирский автотранспорт переходит на газомоторное топливо


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2016-03-10

Минторг: в январе-феврале цены снизились


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Акции

2012-01-28 14:40

Польские автолюбители протестуют против повышения цен на бензин


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2012-01-28 10:57

В Польше проходит массовая акция протеста автомобилистов


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2012-01-09 22:46

В Нигерии 10-тысячный митинг против повышения цен на бензин закончился стычками с полицией


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2012-01-03

Нигерийцы бастовали против повышения цен на топливо


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2011-11-19

В Твери прошла акция против высоких цен на топливо


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Повышение цен

2015-01-12 20:09

В Беларуси 13 января дорожает автомобильное топливо. Новые цены


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2014-10-09 12:39

Бензин снова подорожал в Приморье


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2014-10-08 22:22

Дефицит бензина фиксируют на АЗС Иркутска


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2014-08-19 14:18

В Беларуси 19 августа подорожало автомобильное топливо


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2014-02-24 12:23

Цены на бензин в России за прошедшую неделю выросли в среднем на 3-5 копеек за литр


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Понижение цен

2012-03-06 20:38

Бензин в Югре.


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2012-02-10 04:25

На Сахалине произошло снижение цен на топливо


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2012-02-09 10:24

В Приморье незначительно снизилась цена на бензин


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2012-02-09 10:22

В Казани снизились средние цены на бензин и дизельное топливо


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2012-02-02 04:18

В Иркутской области подешевел бензин


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УПЧУП «Пинская автомобильная школа» ДОСААФ

Беларусь, Пинск, ул. Рокоссовского, 17

ГУО «Жодинский профессиональный лицей»

Беларусь, Жодино, ул. Лебедевского, 20

ЧУО «Брестский учебный комбинат подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров «Большая Медведица»

Беларусь, Брест, ул. Героев Обороны Брестской крепости, 7

Филиал ЧУПУП «Витебская областная АШ» ОО БОАМЛ

Беларусь, Полоцк, ул. Ф.Скорины, 14

«Логойская районная организационная структура ДОСААФ»

Беларусь, Логойск, ул. Колхозная, 30

Акция "Стоп-бензин" в Минске

2011-07-21

Примеры агитации

2011-07-09

Акция "Стоп-бензин" в Минске

2011-07-21

Хроника изменения цен на топливо

1999-10-01

Октябрь 2008 г.

Октябрь 2008 г.

Акция в Ярославле

2011-07-23

 



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