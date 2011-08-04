Проект «Стоп бензин». Смотрим фото Стоп-бензин. Анализируем цены на бензин. Сравниваем автошколы для обучения и АЗС для заправки.
|
Новости
|
|
Акции
|
|
Повышение цен
|
|
Понижение цен
|
|
Автошколы
|
ГУО «Ивенецкий межшкольный учебно-производственный комбинат»
Беларусь, Воложинский р-н, г/п Ивенец, ул. Пушкина, 21
|
УО «Ляховичский центр профессионального образования»
Беларусь, Ляховичи,
|
«Горецкий межшкольный учебно-производственный комбинат» Отдела образования Горецкого райисполкома
Беларусь, Горки, ул. Горецкого, 27
|
УО «Гомельский государственный учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома»
Беларусь, Гомель, п.о. Еремино, ул. Сурганова, 13
|
ГУО «Учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома»
Беларусь, Могилев, ул. Первомайская, 71
|
Галерея
|
Архангельск
2011-08-04
|
Архангельск
2011-08-04
|
Архангельск
2011-08-04
|
Хроника изменения цен на топливо
1999-10-01
Июнь 2005
|
Акция в Твери
2011-11-19