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Проект «Стоп бензин». Смотрим фото Стоп-бензин. Анализируем цены на бензин. Сравниваем автошколы для обучения и АЗС для заправки.

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2016-07-12

Семашко: роста цен на топливо с сентября не будет


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2016-07-12

С 1 сентября отменяются ограничения по вывозу автомобильного топлива из Беларуси


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2016-03-10

Украинцы массово переходят на автогаз


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2016-03-10

В Уфе пассажирский автотранспорт переходит на газомоторное топливо


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2016-03-10

Минторг: в январе-феврале цены снизились


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Акции

2012-01-28 14:40

Польские автолюбители протестуют против повышения цен на бензин


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2012-01-28 10:57

В Польше проходит массовая акция протеста автомобилистов


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2012-01-09 22:46

В Нигерии 10-тысячный митинг против повышения цен на бензин закончился стычками с полицией


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2012-01-03

Нигерийцы бастовали против повышения цен на топливо


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2011-11-19

В Твери прошла акция против высоких цен на топливо


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Повышение цен

2015-01-12 20:09

В Беларуси 13 января дорожает автомобильное топливо. Новые цены


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2014-10-09 12:39

Бензин снова подорожал в Приморье


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2014-10-08 22:22

Дефицит бензина фиксируют на АЗС Иркутска


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2014-08-19 14:18

В Беларуси 19 августа подорожало автомобильное топливо


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2014-02-24 12:23

Цены на бензин в России за прошедшую неделю выросли в среднем на 3-5 копеек за литр


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Понижение цен

2012-03-06 20:38

Бензин в Югре.


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2012-02-10 04:25

На Сахалине произошло снижение цен на топливо


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2012-02-09 10:24

В Приморье незначительно снизилась цена на бензин


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2012-02-09 10:22

В Казани снизились средние цены на бензин и дизельное топливо


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2012-02-02 04:18

В Иркутской области подешевел бензин


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ГУО «Лельчицкий учебно-производственный комбинат»

Беларусь, Лельчицы, ул. Советская, 52

УО «Дубровенский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства»

Беларусь, Дубровно, ул. Никандровой, 31а

УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж»

Беларусь, Кировск, п.о. Жиличи

УО «Гомельское государственное профессионально-техническое училище №144 машиностроения»

Беларусь, Гомель, ул. Коласа, 6

«Остринский межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся» Отдела образования Щучинского райисполкома

Беларусь, Щучин, г.п. Острино

Хроника изменения цен на топливо

2000-01-01

Ижевск

2011-06-09

Участники акции

2010-09-24

Дискуссия TUT: Почему дорожает бензин?

Дискуссия TUT: Почему дорожает бензин?

Очереди на заправках

2011-03-02

Очереди на заправках

2011-03-02

 



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