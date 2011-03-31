Проект «Стоп бензин». Смотрим фото Стоп-бензин. Анализируем цены на бензин. Сравниваем автошколы для обучения и АЗС для заправки.
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Новости
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Акции
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Повышение цен
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Понижение цен
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Автошколы
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ЧУО «Учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров «АвтоСтарт» г. Жабинка
Беларусь, Жабинка, ул. Короткина, 7
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ЧТУП «Мартонс»
Беларусь, Гродно, ул. Богуцкого, 5
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ООО «Вневедомственная охрана»
Беларусь, Минск, ул. Беломорская, 15, средняя школа
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УО «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж»
Беларусь, Буда-Кошелево, ул. Лавриновича, 1
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Ляховичская районная организационная структура ДОСААФ
Беларусь, Ляховичи, Комсомольская, 44
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Галерея
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Автомобилисты — против подорожания топлива
2011-03-31
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Акция в Краснодаре
2011-07-01
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Акция в Твери
2011-11-19
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Репортаж от информ агенства "Ридус"
2011-09-20
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Акция в Ярославле
2011-07-23