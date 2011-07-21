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Проект «Стоп бензин». Смотрим фото Стоп-бензин. Анализируем цены на бензин. Сравниваем автошколы для обучения и АЗС для заправки.

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2016-07-12

Семашко: роста цен на топливо с сентября не будет


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2016-07-12

С 1 сентября отменяются ограничения по вывозу автомобильного топлива из Беларуси


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2016-03-10

Украинцы массово переходят на автогаз


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2016-03-10

В Уфе пассажирский автотранспорт переходит на газомоторное топливо


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2016-03-10

Минторг: в январе-феврале цены снизились


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Акции

2012-01-28 14:40

Польские автолюбители протестуют против повышения цен на бензин


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2012-01-28 10:57

В Польше проходит массовая акция протеста автомобилистов


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2012-01-09 22:46

В Нигерии 10-тысячный митинг против повышения цен на бензин закончился стычками с полицией


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2012-01-03

Нигерийцы бастовали против повышения цен на топливо


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2011-11-19

В Твери прошла акция против высоких цен на топливо


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Повышение цен

2015-01-12 20:09

В Беларуси 13 января дорожает автомобильное топливо. Новые цены


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2014-10-09 12:39

Бензин снова подорожал в Приморье


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2014-10-08 22:22

Дефицит бензина фиксируют на АЗС Иркутска


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2014-08-19 14:18

В Беларуси 19 августа подорожало автомобильное топливо


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2014-02-24 12:23

Цены на бензин в России за прошедшую неделю выросли в среднем на 3-5 копеек за литр


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Понижение цен

2012-03-06 20:38

Бензин в Югре.


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2012-02-10 04:25

На Сахалине произошло снижение цен на топливо


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2012-02-09 10:24

В Приморье незначительно снизилась цена на бензин


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2012-02-09 10:22

В Казани снизились средние цены на бензин и дизельное топливо


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2012-02-02 04:18

В Иркутской области подешевел бензин


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УПУП «Бобруйская автомобильная школа» ОО БОАМЛ

Беларусь, Бобруйск, ул. Интернациональная, 46в

ООО «ЦАУК»

Беларусь, Минск, ул. Серова, 2а

«Хойникская районная организационная структура ДОСААФ»

Беларусь, Хойники, ул. Советская, 75

ЧУП «Республиканский спортивно-технический комплекс ДОСААФ»

Беларусь, Минский р-н, пос. Боровая, стадион «Заря» (Уручье-6)

Автошкола «БНТУ»

Беларусь, Минск, ул. Коласа, 12, офис 515

Акция "Стоп-бензин" в Минске

2011-07-21

Акция в Твери

2011-11-19

Примеры агитации

2011-07-09

Акция "Стоп бензин"

2011-08-22

Фото: Аркадий Соболев

Фото: Аркадий Соболев

Акция в Краснодаре

2011-07-01

 



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