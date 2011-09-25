Проект «Стоп бензин». Смотрим фото Стоп-бензин. Анализируем цены на бензин. Сравниваем автошколы для обучения и АЗС для заправки.
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Новости
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Акции
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Повышение цен
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Понижение цен
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Автошколы
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«Климовичская районная организационная структура ДОСААФ»
Беларусь, Климовичи, ул. Первомайская, 24а
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УО «Калинковичский государственный профессиональный аграрно-технический лицей»
Беларусь, Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 91
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УО «Брестский государственный технический университет»
Беларусь, Брест, ул. Московская, 267
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УО «Улльский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства имени Л. М. Доватора»
Беларусь, Бешенковичи, п. Улла, ул. Кореневского, 18
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УО «Щучинский межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся» Отдела образования Щучинского райисполкома
Беларусь, Щучин, пл. Свободы, 11
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Галерея
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Флеш моб на АЗС Владивостока
2011-09-25
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Автомобилисты — против подорожания топлива
2011-03-31
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Очереди на заправках
2011-04-04
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Акция в Ярославле
2011-07-23
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Хроника изменения цен на топливо
1999-10-01
Май 2011 г.