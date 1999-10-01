Проект «Стоп бензин». Смотрим фото Стоп-бензин. Анализируем цены на бензин. Сравниваем автошколы для обучения и АЗС для заправки.
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Новости
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Акции
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Повышение цен
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Понижение цен
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Автошколы
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УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж»
Беларусь, Кировск, п.о. Жиличи
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УО «Могилевский колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
Беларусь, Могилев, ул. Крупской, 67
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ДУП «Автобусный парк №1» Республиканского автотранспортного УП «Миноблавтотранс»
Беларусь, Солигорск, Любанское шоссе, 22
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Филиал ЧУО «Брестский учебный комбинат подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров «Большая Медведица
Беларусь, Кобрин, ул. Суворова, 41
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ГУО «Учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома»
Беларусь, Могилев, ул. Первомайская, 71
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Галерея
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Хроника изменения цен на топливо
1999-10-01
Май 2011 г.
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Акция "Стоп-бензин" в Минске
2011-07-21
Задержали даже Lamborghini
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Акция в Краснодаре
2011-07-01
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Репортаж от информ агенства "Ридус"
2011-09-20
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Акция в Ярославле
2011-07-23